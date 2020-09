Jouko Sallila raivaa myrskytuhoja Eurajoella: "Traktorin ohjaamossa uskaltaa istua – se kestää, vaikka puu räsähtäisi päälle"

– Välillä se on rauhallisempi, välillä aika raju. Tässä traktorin ohjaamossa uskaltaa istua. Se kyllä kestää ja siinä on sen verran tilaa, että vaikka puu räsähtäisi päälle, selviää hengissä, metsänomistaja Jouko Sallila toteaa hiljaisena.

Omaa metsää tuhoutui pari hehtaaria

– Edelliseen myrskyyn verrattuna tuhoutui nyt ainakin puolet enemmän. Aukkohakkuun reunametsää meni tällä kertaa. Se on sekametsää. Kuusta, koivua sekä mäntyä ja kaikkia niitä on mennyt nurin. Mänty on säästynyt parhaiten, koska sillä on syvempi paalujuuri, Sallila pohtii.