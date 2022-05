Turkulainen keksintö voisi tehdä sähköautoilusta kivuttomampaa – patentit jo haussa

Lehtori ja projektipäällikkö Heikki Saariluoma sanoo ammattikorkeakoulun tiedotteessa, että kyse on uudenlaisesta lämmönhallintatavasta, jonka avulla akku saadaan toimimaan tehokkaammin esimerkiksi pakkaskelillä.

Yksinkertaisella muutoksella iso hyöty?

Nykyisissä akkupaketeissa lämmönhallintajärjestelmä on tyypillisimmin kennon alapuolella tai sivuilla. Mutta kun akkuja ladataan tai puretaan nopeasti, syntyy lämpöä eniten kennojen yläosassa.

– Meidän ratkaisussamme jäähdytys on ylhäällä. Se takaa sen, että kuumeneva alue saadaan jäähtymään paljon nopeammin, kuin jos jäähdytys on akun alapuolella. Silloin kokonaislämpötila voidaan pitää optimaalisena, ja akun lataaminen on tehokkaampaa sekä ikääntyminen vähäisempää, Saariluoma selventää.