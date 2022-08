Mullistava oivallus: Minkä tahansa sähköauton akun voi ladata tyhjästä lähes täyteen 10 minuutissa – ei riskiä akun vaurioitumisesta

Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat keksineet tekoälyalgoritmien avustamana, miten sähköautojen akkujen latausta voidaan optimoida. He havaitsivat, että akun voi ladata nollasta 90-prosenttisesti täyteen niinkin nopeasti kuin 10 minuutissa – ilman, että otetaan riskiä akun vaurioitumisesta.

Uudesta keksinnöstä kertoo New Scientist. Uutisen mukaan kyse ei ole pelkästä teoriasta eikä edes pelkistä laboratoriossa tehdyistä kokeista, kuten akkututkimusta koskevissa uutisissa usein on. Tällä kertaa keksintöä on todella kokeiltu aivan oikeilla sähköautoilla.