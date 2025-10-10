Katon osien putoileminen suojaa hakevien ihmisten päälle tallentui videolle toimistorakennuksessa Filippiineillä.
Voimakas maanjäristys ravisteli Etelä-Filippiinejä perjantaiaamuna. Järistyksen magnitudi oli 7,4 ja sen keskus oli noin 20 kilometrin syvyydessä maan rannikkovesillä, kertoo uutistoimisto Reuters.
Reutersin mukaan ainakin yhden ihmisen kerrotaan menehtyneen järistyksen seurauksena. Tsunamivaroituksia annettiin järistyksen jälkeen useiden lähialueiden rannikoille.
Toimistorakennuksessa Davao Cityn kaupungissa olleet työntekijät hakivat suojaa pöytien alta. Paikalla olleen miehen kuvaama video näyttää, kuinka huoneen katosta irtoaa palasia työntekijöiden päälle.
– Luoja, lopeta tämä! miehen voi kuulla huutavan videolla useaan otteeseen melun keskellä.
Viime viikolla ainakin 74 ihmistä kuoli voimakkaan järistyksen seurauksena Filippiinien keskiosissa. Järistys oli voimakkuudeltaan 6,9.