Bangladeshissa useita ihmisiä on kuollut ja noin sata loukkaantunut voimakkaassa maanjäristyksessä aamupäivällä paikallista aikaa.
Järistys tapahtui Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen (USGS) mukaan lähellä Narsingdin kaupunkia reilun 30 kilometrin päässä pääkaupungista Dhakasta. USGS kertoi järistyksen voimakkuudeksi 5,5, ja Bangladeshin ilmatieteen laitos sanoi voimakkuuden olleen 5,7.
Ilmatieteen laitoksen mukaan järistys kesti vajaat puoli minuuttia.
Terveysviranomaisten mukaan useita vakavasti loukkaantuneita ihmisiä vietiin sairaalaan.
Uutistoimisto AFP:lle puhunut silminnäkijä kertoi, että Dhakassa kahdeksankerroksisen talon seinämuurauksia putosi alapuolella olevalle vilkkaalle tielle.
Maan vavahtelua tuntui niinkin kaukana kuin Intian Kalkutassa, yli 300 kilometrin päässä järistyksen keskuksesta.