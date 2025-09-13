Viimeksi alueella oli voimakas järistys heinäkuun lopulla.
Venäjän Kaukoidässä Kamtshatkan niemimaan edustalla on mitattu maanjäristys, joka on voimakkuudeltaan 7,4. Asiasta kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus (USGS).
Järistys tapahtui reilu sata kilometriä itään Venäjän Petropavlosk-Kamtshatskin kaupungista, joka on Kamtshatkan alueen hallinnollinen keskus.
Tyynenmeren tsunamivaroituskeskus on antanut tsunamivaroituksen 300 kilometrin säteelle järistyksen keskuksesta.
Samassa paikassa oli voimakas maanjäristys viimeksi heinäkuun lopulla. Tuolloin järistyksen voimakkuus oli 8,8, ja sen vuoksi tsunamivaroituksia annettiin muun muassa Japaniin sekä Yhdysvalloissa Alaskaan ja Havaijille. Kyseessä oli yksi mittaushistorian voimakkaimpia maanjäristyksiä maailmassa.
