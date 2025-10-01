Tiistainen maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,9.
Filippiineillä ainakin noin 60 ihmistä on kuollut tiistaisen maanjäristyksen seurauksena maan keskiosassa. Asiasta kertoo Filippiinien väestönsuojeluviranomainen.
– Saamme jatkuvasti lisää lukemia raportoiduista uhreista, joten tilanne on hyvin muuttuva, väestönsuojeluviraston varajohtaja sanoi.
Cebun maakunnan kuvernöörin mukaan sairaaloihin on tuotu niin paljon potilaita, että henkilökunta on joutunut hoitamaan osaa heistä sairaalarakennusten ulkopuolella.
Filippiinien hätätilavirasto kertoi aiemmin, että toistasataa ihmistä oli loukkaantunut maanjäristyksessä ja ainakin 22 rakennusta oli vaurioitunut.
Filippiineillä mitattiin paikallista aikaa tiistai-iltana maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 6,9. Järistyksen keskus sijaitsi väkirikkaan Cebun saaren pohjoisosassa sijaitsevan Bogon kaupungin lähistöllä.
Filippiinien vulkanologian ja seismologian instituutin mukaan alueella on mitattu tämän jälkeen monia heikompia jälkijäristyksiä.