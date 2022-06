Turistit ryntäsivät kokemaan New Yorkin kesän – "Täällä ei mahdu edes kävelemään", arvioi vuosikymmeniä Times Squarella työskennellyt valokuvaaja

Turistijoukot ovat palanneet Times Squarelle, Vapaudenpatsaalle, Keskuspuistoon ja Brooklyn Bridge -sillalle.

Times Squarella ryhmiä työkseen valokuvaava Kevin McCormick on ihmismäärästä ihmeissään.

– Pandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna ihmisten määrä on kaksinkertaistunut. Meno on mieletöntä, etenkin viikonloppuisin, jolloin täällä ei mahdu edes kävelemään, McCormick sanoo.

McCormick arvioi, että Times Squarella ei vielä ole ulkomaisia turisteja yhtä paljon, kuin ennen pandemiaa. Hänen mukaansa enemmistö on vielä amerikkalaisia.

Yhdysvaltojen kuuluisimmalla ja kuvatuimmalla aukiolla väkeä riittää. Jokainen haluaa kuvan itsessään mainostaulujen loisteessa. Jos omalla puhelimella otettu ei riitä, paikalla päivystää lukuisia valokuvaajia tarjoamassa palveluitaan. Karnevaalitunnelmaa luovat Disney-hahmot ja supersankarit, joiden kanssa voi ottaa yhteiskuvan maksua vastaan. Lippuja kaupitellaan niin Broadwayn teatteriesityksiin kuin kaksikerroksisiin turistibusseihinkin.

New Yorkiin odotetaan 8 miljoonaa ulkomaista turistia

Yhdysvallat rajoitti ulkomaisten turistien saapumista maahan puolentoista vuoden ajan. Turistimäärät ampaisivat nousuun, kun rajat avattiin turismille viime vuoden marraskuussa. Turisteilta edellytetään yhä koronarokotuksia, mutta ennen maahan saapumista tehtävästä koronatestistä luovuttiin kesäkuussa.

Vielä vuonna 2019 New Yorkissa kävi 66,6 miljoonaa matkailijaa, joista ulkomaalaisia 13,5 miljoonaa. Kun koronapandemia iski vuonna 2020, turistien määrä tippui 22,3 miljoonaan. Heistä ulkomaalaisia oli vain 2,4 miljoonaa. Viime vuonna matkailijoita saapui 32,9 miljoonaa, joista ulkomaalaisia 2,7 miljoonaa.

Tänä vuonna New Yorkiin saapuvien turistien määrän odotetaan kasvavan 70 prosenttia, kun kaupunkiin odotetaan 56,4 miljoonaa kävijää. Ulkomaalaisia turisteja ennakoidaan matkustavan kaksi kertaa enemmän kuin kahtena viime vuona yhteensä: kaikkiaan 8 miljoonaa.

Silti kävijämäärien elpyminen yli vuoden 2019 tason vie ennusteiden mukaan vuoteen 2024 saakka. Tällä hetkellä kaupunki toivoo kiinalaisten turistien paluuta, sillä Kiina yhä rajoittaa kansalaistensa matkustamista ulkomaille.

Matkailualaa huolestuttaa myös seuraava mahdollinen takaisku. Bensiinin, lentämisen ja ravintoloissa syömisen kallistumisen vuoksi moni alkaa kiristää lompakkonsa nyörejä. Yhdysvaltain matkailualan järjestön toukokuun raportista käy ilmi, että kuusi kymmenestä amerikkalaisesta uskoo nousevien polttoainekustannusten vaikuttavan matkustusaikeisiin tulevan puolen vuoden aikana.

"Viimeinkin vapaus matkustaa!"

Kaupungin turistikohteissa huomaa nopeasti, kuinka New York vetää puoleensa matkailijoita kaikkialta maailmasta.

Singaporesta vaimonsa ja tyttärensä kanssa saapunut Mj Leow kertoo yhdistäneensä Bostonin-työmatkan lomaan New Yorkissa. Perhe on ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa.

– New York on aiheuttanut ristiriitaisia tunteita. Televisiossa näemme glamourin version kaupungista, mutta täällä on myös levotonta ja sotkuista, Leow arvioi.

Kahdeksan vuoden iästä ja pandemiasta huolimatta tytär Gwyneth on jo ehtinyt matkustaa paljon: Japanissa, Taiwanissa, Australiassa ja Malesiassa. New Yorkissa parasta on ollut retki Vapaudenpatsaalle.

Chileläinen pariskunta Roberto Rodriguez ja Ingrid Gacitua on ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa ja ensimmäistä kertaa ulkomailla sitten pandemian. Heille vuoden ajan suunnitteilla ollut matka on myös ensimmäinen Latinalaisen Amerikan ulkopuolelle. New Yorkin lisäksi he vierailevat myös Washington D.C:ssä, Philadelphiassa ja Niagaran putouksilla.

– Viimeinkin on vapaus matkustaa! Tämä on kosmopoliittikaupunki, jossa on täysin erilainen kulttuuri, eri uskontoja ja kansalaisuuksia, aivan fantastista, hymyilee Rodriguez.

Lomalaisia Meksikosta

Meksikon pääkaupungista Méxicosta saapuneet Emilio Castellanos ja Alejandra Mendoza ovat jo joitain matkoja tehneet sitten pandemian alun. New York on kuitenkin heidän suosikkikaupunkinsa, jossa he ovat käyneet vuosia sitten. Nyt he juhlivat kaupungissa Mendozan 40-vuotispäivää.

– Rakastamme tämän kaupungin ravintoloita, yökerhoja ja kaikkea mitä täällä voi tehdä. Täällä ei ikinä pitkästy, sanoo Castellanos.

Meksikolaispari sanoo matkustavansa aina, kuin mahdollista. Loppuvuodelle he kertovat varanneensa jo kuusi tai seitsemän matkaa, esimerkiksi Kanadan Montrealiin ja Etelä-Meksikoon.