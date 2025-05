Kommentti: Rooman turistikaaos on uutisankka

Roomassa vietetään parhaillaan katolisen kirkon riemuvuotta, jonka uutisoitiin etukäteen aiheuttavan Roomaan valtavan turistivyöryn. Toisin näyttää kuitenkin käyvän, kirjoittaa MTV Uutisten Italian-avustaja Jenni Meronen.

Jouluaattona alkanutta riemuvuotta vietetään 25 vuoden välein, ja viime vuonna sen arvioitiin tuovan Roomaan hurjat 35 miljoonaa ihmistä. Kun pyhää vuotta on nyt takana viisi kuukautta, näyttää tuo arvio kuitenkin olleen liian optimistinen -tai pessimistinen, näkökannasta riippuen.

”Mihin Rooman odottamat riemuvuosituristit ovat jääneet?”, kyseli otsikossaan Vanity fair jo huhtikuussa. Jutussa siteerattiin esimerkiksi SoloAffitti-asunnonvuokrausportaalin tekemää selvitystä, jonka mukaan Rooman asuntovuokrausvaraukset olivat vähentyneet kahdeksan prosenttia viime vuodesta.

Vaikka kaupungissa vaeltaakin suuria joukkoja pyhiinvaeltajia, on median jatkuva rummutus tulevasta turismikaaoksesta ilmiselvästi saanut monet tavalliset turistit lykkäämään matkaansa riemuvuoden yli.

Monelle asunnonvuokraajalle on lisäksi tullut yllätyksenä se, että pyhiinvaeltajat matkustavat usein ryhmissä ja hankkivat majoitukset omia kanaviaan pitkin.

Monet riemuvuodesta hyviä tienestejä toivoneet Airbnb-yrittäjät ovat jääneet nuolemaan näppejään.

Paavi sekoitti pakkaa

Soitto Rooman matkailuvirastoon paljastaa, että kaupungissa rekisteröitiin vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana 6,6 miljoonaa matkailijaa ja 15,4 miljoonaa yöpymiskertaa. Kasvua on reilut neljä prosenttia viime vuodesta.

Pakkaa on hieman sotkenut paavi Franciscuksen kuolema ja hautajaiset sekä uuden paavin valinta. Pelkästään hautajaisten aikana kaupunkiin saapui 160 000 ihmistä.

Matkailuviraston tämänhetkisen arvion mukaan Rooman matkailu kasvaa tänä vuonna 5-7 prosenttia viime vuodesta. Vuosi 2024 oli Rooman matkailun ennätysvuosi, joka toi kaupunkiin 22,2 miljoonaa turistia ja yli 51,4 miljoonaa yöpymiskertaa.

Vaikka kasvua siis on, ollaan kaupungissa hyvin kaukana luvatusta 35 miljoonasta matkailijasta. Lisäksi jo pelkästään Rooman koko takaa sen, ettei edes suuri määrä turisteja syökse kaupunkia kaaokseen, virastosta rauhoitellaan.

On toki totta, että riemuvuotta on vielä yli puolet jäljellä. 28.7.–3.8. luvassa on yksi vuoden kohokohdista, nuorten riemuvuosi. Siihen odotetaan yli 1,7 miljoonaa osallistujaa.

Lisäksi yhdysvaltalaisen paavi Leo XIV:n valinnan myötä Roomaan odotetaan seuraavan vuoden aikana amerikkalaisturistien vyöryä.

On myös totta, että Rooman tavanomainen matkailuvuosi on monelle matkailijalle ja paikalliselle liikaa jo nyt. Kaupunki kärsii aina vain enemmän liikaturismin haittavaikutuksista kuten kaupunkilaisten vuokra-asuntojen muuttumisesta Airbnb-asunnoiksi.

Rooman suurin ongelma on, että useimmat turistit pakkautuvat Colosseumin, Pantheonin, Piazza Navonan, Vatikaanin ja Trevin suihkulähteen ympärille.

Siksi yleisömäärää esimerkiksi kyseisellä suihkulähteellä on jouduttu rajoittamaan 400 ihmiseen kerrallaan.

Kaupungissa panostetaankin nyt paljon vaihtoehtoisiin turistikierroksiin, kuten Rooman lähiöiden katutaiteeseen.

Itse Roomassa asuvana siis sanoisin, että vuosi 2025 on aivan yhtä hyvä tai huono vuosi matkustaa tänne kuin mikä tahansa muukin.