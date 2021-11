Kirjeenvaihtajan kommentti: Suomalaiset, tervetuloa jälleen New Yorkiin! Rajat ovat vihdoin auki – mutta ei aivan kaikille

Yhdysvaltoihin matkustus on ollut vaikeaa tai lähes mahdotonta Suomesta ja muista Schengen-maista alkuvuodesta 2020 lähtien. Maahan on päässyt pääasiassa vain, jos on pysyvä oleskelulupa tai on Yhdysvaltain kansalainen.

Molemmat tarvitaan: Täysi rokotussarja ja koronatesti

Turistit toivotetaan tervetulleiksi

Matkustusrajoituksien purku on erityisen hyvä uutinen pitkään toisistaan erossa olleille perheille, matkailuyrityksille ja turismista riippuvaiselle New Yorkille. New Yorkin kaupunki yrittää päästä yli koronaviruksen runteleman kaupungin maineesta ja onkin kampanjoinut ulkomailla useilla miljoonilla dollareilla New Yorkiin matkustamisen puolesta. “New York Cityllä on myös sinua ikävä” -iskulause on nähty muun muassa Lontoossa.