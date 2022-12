Indonesiassa hyväksyttiin laki, joka kieltää avioliiton ulkopuolisen seksin – koskee myös turisteja

Uskonnollinen vanhoillisuus nostaa päätään Indonesiassa

Britannican mukaan liki yhdeksän kymmenestä indonesialaisesta on muslimeja.

Viime vuosina maassa on ollut nousussa uskonnollinen vanhoillisuus ja osassa maata on käytössä tiukat islamilaiset lait. Acehin provinssin alueella on esimerkiksi kiellettyä nauttia alkoholia ja pelata uhkapelejä. Lisäksi alueella saattaa joutua julkisesti ruoskituksi esimerkiksi homoseksuaalisuudesta tai aviorikoksesta.