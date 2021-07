Tuppurainen torjuu Ohisalon syytökset metsäpolitiikasta – "Kannoista ei ole mitään epäselvyyttä"

– Siinä korostuu perusteettoman paljon ekologinen ulottuvuus, metsien hiilinielu ja biodiversiteettitavoitteet. Ne ovat myös Suomelle tärkeitä, mutta me haluamme kokonaisuuden, jossa myös taloudellinen ja sosiaalinen puoli ovat mukana. Metsätalouden kilpailukyky ja sosiaalinen ulottuvuus on huomioitava, Tuppurainen sanoo.

Avohakkuukielto ei käy

– Luonnoksessa on hyvin yksityiskohtaisia ohjeita metsänhoidosta, muun muassa hakkuumenetelmien suhteen. Myös avohakkuukielto on ollut esillä. Metsäpolitiikka on kuitenkin jäsenmaiden hoidossa, ei yhteistä politiikkaa. Tämä on ollut Suomelle tärkeää jo EU-jäsenyyden alusta lähtien. Näin yksityiskohtaisella sääntelyllä EU puuttuu selkeästi metsäpolitiikassa jäsenmaiden päätösvaltaan, Tuppurainen sanoo.