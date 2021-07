Maria Ohisalolta syytös keskustalle ja SDP:lle metsäpolitiikasta – "Tämä on ihan kestämätöntä"

Esimerkiksi EU:n metsästrategia on aiheuttanut kitkaa hallituksessa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) allekirjoitti Suomen nimissä hiljattain hyvin kriittissävyisen kirjeen, jossa vaadittiin muutoksia strategiaan.

Vihreistä on kritisoitu Leppää omavaltaisesta toiminnasta. Puolueessa on koettu, että hallituskumppanien EU-metsäpolitiikassa ei oteta riittävästi huomioon ilmaston- ja ympäristönsuojelua. Asiasta on kirjoittanut esimerkiksi Iltalehti.