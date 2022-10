Kommentti: Lyökö vihreiden Ohisalo päänsä keskustan mäntyyn? Tässä tappelussa ei armoa tunneta eikä anneta

EU:n komission esittämä ennallistamisasetus on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Sanahirviön takana on hanke, jolla EU:n jäsenmaat velvoitettaisiin palauttamaan merkittävä määrä metsä-, vesi- ja muita alueita 70 vuoden takaiseen luonnontilaan.

Oppositio on jo haukkunut hallitusta huonosta edunvalvonnasta, kun komission antamaan asetukseen ei ole onnistuttu vaikuttamaan ennakoivasti. Nyt asetustekstin muuttaminen on vaikeampaa.

Kohta tapellaan niin, että tukka pöllyää

Puolueidensa puheenjohtajina sekä Ohisalolla että Saarikolla on monta syytä pitää kiinni kannoistaan. Yksi syy on puolueiden alentunut kannatus. Viimeisimmässä HS-gallupissa keskustan kannatus putosi 10,4 prosenttiin ja vihreiden 9 prosenttiin.

Myös maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) totesi eduskunnan kyselytunnilla, ettei hallitus tule hyväksymään sellaista esitystä, joka toisi miljardilaskun kansantaloudelle. Pulma vain on se, että hallituskumppani vihreät on eri mieltä.

Luontokato pysäytettävä – hinnasta viis

– Julkisuudessa on herännyt huoli siitä, menevätkö luonnontilaa parantavat toimet liian pitkälle, jos EU:n aihetta koskeva asetus hyväksytään. Kysymys on nurinkurinen. Ei kysymys ole siitä, mitä EU velvoittaa tai ei velvoita. Kysymys on siitä, että luonnontilan parantamisella on kiire luontokadon pysäyttämiseksi. Suomalaista luontoa voi vaalia vain Suomessa, kirjoitti Ohisalo blogissaan.