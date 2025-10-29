Etelä-Korea on luvannut investoida 350 miljardia Yhdysvaltoihin.
Etelä-Korea ja Yhdysvallat ovat sopineet tuontitulleista.
Maat leikkaavat tulleja vastavuoroisesti 15 prosenttiin, ja Etelä-Korea lupaa Yhdysvalloille investointeja 350 miljardin dollarin edestä. Asian vahvisti Etelä-Korean presidentin avustaja Kim Yong-beom.
Trump kertoi jo heinäkuussa, että Yhdysvallat suostuu leikkaamaan Etelä-Korean tuontitulleja 15 prosenttiin, jos Etelä-Korea lupaa sijoittaa Yhdysvaltoihin 350 miljardin dollarin edestä. Sijoitusten sisällöstä on ollut erimielisyyttä.
Etelä-Korean mukaan sijoitukset koostuvat käteisinvestoinneista ja laivanrakennusyhteistyöstä.