Tuore tutkimus: Marsin napa-alueella piilee vettä, vaikka pakkasta on yli 70 astetta

Suuri kysymys nestemäisen veden näkökulmasta on napa-alueella oleva lämpötila.

Australialaisyliopiston tiedotteen mukaan lämpötilat on tähän asti tulkittu niin alhaisiksi, ettei siellä voisi olla vettä nestemäisessä muodossa.

Aiemmin vaihtoehdoiksi on esitetty myös muita materiaaleja, kuten savea ja suolajäätä, mutta nyt tutkijat sanovat, että nämä vaihtoehdot on pystytty sulkemaan pois. Asiaa on tulkittu tutkaheijastumista.