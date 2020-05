Marsin pinnalla havaittiin erikoista mutaa – jälleen yksi todiste siitä, että punaisella planeetalla on ollut elämälle otolliset suhteet

Marsin pinnalta on jälleen löydetty mahdollisia todisteita siitä, että siellä on joskus vallinnut elämälle otolliset olosuhteet. Tutkijat ovat satelliittikuvien avulla havainneet punaisen planeetan kamaralla erikoista mutaa, jollaista ei voi syntyä ilman nestemäisessä muodossa olevaa vettä. Asiasta kertovat muun muassa The Independent ja CNN.