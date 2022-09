Tuore analyysi: Äärimmäinen kuumuus uhkaa maita, jotka tuottavat suurimman osan maailman ruuasta

Veririsk Maplecroftin mukaan jo nyt 20 maata on erityisen riskialttiissa asemassa. Näiden maiden joukossa on maatalousjätti Intia. On mahdollista, että tulevina vuosikymmeninä maita tulee olemaan 64 mukaan lukien Kiina, Intia, Brasilia ja Yhdysvallat.