Tuontikoirat: Eläinlääkäri osasi jo odottaa kielimatoa – pitää ihmisten tuomisia uhkaavampina

– Tämä ei tullut millään tavalla yllätyksenä. Tiedämme, että tuontikoirien mukana tulee monenlaisia loisia ja tämä kielimato on ollut odotettujen listalla, Saari sanoo.

Saarella on lemmikkejä, jotka ovat tuontieläimiä. Tuontieläimiä ei hänen mukaansa tarvitse syyllistää.

– Tuontieläimiä on turha demonisoida. Loisriski on suurempi, jos eläin tuodaan suuresta eläinyksiköstä tai kyseessä on kulkukoira, Saari sanoi MTV Uutiset Livessä.