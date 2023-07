Jukka Jalonen murahtaa asiasta, jota moni ei ymmärtänyt Leijonista – "Se on faktaa"

Jalonen on esikuntineen tehnyt turnauksen jälkeen tarkat analyysit, ja hänen mukaansa on hyvin selkeää, miksi Leijonien urakka päättyi puolivälierään. Se kiteytyy maalinteko- ja maalivahtipelaamiseen.

– Aikaisemmissa neljissä arvokisoissa olimme finaaleissa, mutta tässä turnauksessa olimme kenttäpelissä tilastollisesti parempia kuin kertaakaan aikaisemmin siinä, miten loimme maalipaikkoja suhteessa vastustajiin. Moni ei sitä ymmärtänytkään. Se on faktaa, Jalonen painottaa.

Jaloselle maalipaikkojen voittaminen suhteessa vastustajaan on merkki kenttäpelin toimimisesta: kenttäpeli tuottaa paikat ja maalintekopeli vastaan maalivahtipeli maalit.

– On myös faktaa, että olimme selvästi tehottomampia mitä olemme olleet kertaakaan aikaisemmin. Tarvitsimme aika paljon enemmän maalipaikkoja kuin kertaakaan ennen näissä samoissa peleissä. Vastaavasti vastustaja tarvitsi aika paljon vähemmän maalipaikkoja kuin aikaisemmin. Sitä voi kääntää ja vääntää kuka vain miten tahansa, mutta nämä ovat faktoja eivätkä mitään mutuja.

"Mikään ei viittaa siihen, että meidän pitäisi pelata nopeammin"

Jalosella on tilastoja miesten viimeisistä viidestä arvoturnauksesta, jotka hän on ollut peräjälkeen Leijonien peräsimessä. Suomi on pelannut noissa turnauksissa – neljissä MM-kisoissa ja yksissä olympialaisissa – yhteensä 44 ottelua.