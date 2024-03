Esa Lindell näkee Dallas Starsissa suuren muutoksen – "Meillä on tulivoimaisin jengi, mitä on koskaan ollut"

Valttina tasaisuus

Lindellillä on Dallasin kiekkokulttuuriin poikkeuksellinen tuntuma, joten hän on oikea pelaaja vertaamaan nyky-Starsin iskukykyä seuran 2010-luvun miehistöihin. Starshan ylsi koronakaudella 2019–20 poikkeusoloissa aina NHL-finaaleihin saakka, mutta Tampa Bay puristi koronakuplassa mestaruuden voitoin 4–2.

– Olemme tainneet tehdä liigassa eniten maaleja (273), joten meillä on tulivoimaisin jengi, mitä on koskaan ollut. Joukkueessa on jo seitsemän vähintään 20 maalin miestä. Muutama kausi sitten olimme maalinteossa aika lailla Roope Hintzin hyökkäysketjun varassa, Lindell myöntää.

Dallas vahvisti kauteen lähdettäessä hyökkäystään Matt Duchenella, joka on tehnyt ammattimiehen ylpeydellä 24 maalia – toki vähemmän kuin Hintz, joka on osunut 27 kertaa. Kokemusta on tuonut myös maaliskuussa Calgarystä tullut puolustaja Chris Tanev, joka on ehtinyt pelata samassa pakkiparissa Lindellin kanssa.