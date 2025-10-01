Royale Union Saint-Gilloisen Fedde Leysen sai MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkuselta raakaa kritiikkiä rangaistuspotkun tarjoamisesta Newcastlelle.
Ensimmäistä kauttaan jalkapallon Mestarien liigassa pelaavan belgialaisseura Royale Union Saint-Gilloisen laitapuolustaja Fedde Leysen liukui Newcastlen ruotsalaishyökkääjä Anthony Elangan rujosti nurin rangaistusalueella, ja vierailijat saivat rangaistuspotkun.
MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkunen katsoi belgialaispakin temppua kaikkea muuta kuin hyvällä.
– Voi kun on hölmö liuku 16:n rajoilla. Ihan idioottimainen Leysenilta, Virkkunen ällisteli.
– Kyllä on hölmö liuku. Ihan katastrofaalinen liuku jaloille. Ei mitään järkeä, selostaja päivitteli vielä uudestaan.
Newcastlen Anthony Gordon painoi pilkun pömpeliin ja vierasjoukkue siirtyi avauspuoliajan loppuminuuteilla 2–0-johtoon.
Näet rangaistuspotkuun johtaneen hölmöilyn ja maalin ylälaidan videolta.
Gordon teki ottelussa kaksi maalia osuttuaan myös toisella puoliajalla rangaistuspotkusta. Newcastle voitti 4–0.
Newcastle oli hävinnyt tätä ennen Mestarien liiga -kauden avauksensa Barcelonaa vastaan 1–2. Royale Union Saint-Gilloise puolestaan voitti UCL-avauksessaan PSV Eindhovenin vieraissa 3–1. Kummallakin on siis tilillään kolme pistettä yhden voiton ja yhden tappion myötä.
Mestarien liigan keskiviikon alkuillan otteluiden lopputulokset:
Qarabag – FC Kööpenhamina 2–0 (1–0)
Royale Union Saint-Gilloise – Newcastle 0–4 (0–2)
Suomen aikaa kello 22 käynnistyy seitsemän ottelua, mukaan lukien Barcelona–PSG.