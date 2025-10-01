Royale Union Saint-Gilloisen Fedde Leysen sai MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkuselta raakaa kritiikkiä rangaistuspotkun tarjoamisesta Newcastlelle.

Ensimmäistä kauttaan jalkapallon Mestarien liigassa pelaavan belgialaisseura Royale Union Saint-Gilloisen laitapuolustaja Fedde Leysen liukui Newcastlen ruotsalaishyökkääjä Anthony Elangan rujosti nurin rangaistusalueella, ja vierailijat saivat rangaistuspotkun.

MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkunen katsoi belgialaispakin temppua kaikkea muuta kuin hyvällä.

– Voi kun on hölmö liuku 16:n rajoilla. Ihan idioottimainen Leysenilta, Virkkunen ällisteli.

– Kyllä on hölmö liuku. Ihan katastrofaalinen liuku jaloille. Ei mitään järkeä, selostaja päivitteli vielä uudestaan.

Newcastlen Anthony Gordon painoi pilkun pömpeliin ja vierasjoukkue siirtyi avauspuoliajan loppuminuuteilla 2–0-johtoon.

Näet rangaistuspotkuun johtaneen hölmöilyn ja maalin ylälaidan videolta.

Gordon teki ottelussa kaksi maalia osuttuaan myös toisella puoliajalla rangaistuspotkusta. Newcastle voitti 4–0.

Newcastle oli hävinnyt tätä ennen Mestarien liiga -kauden avauksensa Barcelonaa vastaan 1–2. Royale Union Saint-Gilloise puolestaan voitti UCL-avauksessaan PSV Eindhovenin vieraissa 3–1. Kummallakin on siis tilillään kolme pistettä yhden voiton ja yhden tappion myötä.

Mestarien liigan keskiviikon alkuillan otteluiden lopputulokset:

Qarabag – FC Kööpenhamina 2–0 (1–0)

Royale Union Saint-Gilloise – Newcastle 0–4 (0–2)

Suomen aikaa kello 22 käynnistyy seitsemän ottelua, mukaan lukien Barcelona–PSG.