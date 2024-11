Suomalaismaalivahti Viljami Sinisalon edustama Celtic on ensimmäisen puoliajan jälkeen 0–1-tappiolla Club Bruggelle. Ottelun ainokaisesta vastasi kammottavan oman maalin tehnyt Cameron Carter-Vickers.

Celtic rakenteli peliä rauhakseen omalla kenttäpuolellaan Bruggen prässätessä maltillisesti raitapaitoja. Kun pallo pelattiin Carter-Vickersille rangaistusalueen sisällä, päätti hän syöttää pelivälineen sokkona alaspäin kohti omaa maaliaan maalivahti Kasper Schmeichelille.

Carter-Vickersin järkytykseksi Schmeichel oli kuitenkin hakenut edeltävää syöttöä kaukana maaliltaan, eikä ehtinyt enää pallon tielle. Yhdysvaltalaispuolustaja ei voinut uskoa silmiään, kun hänen syöttönsä valui rauhakseen omaan verkkoon.

– Ei voi olla totta! Aivan käsittämätön kämmi tulee Cameron Carter-Vickersille. Celticin fanit ovat kauhusta kankeana, MTV Katsomon selostaja Julius Sorjonen kauhisteli.

Celtic on ottanut neljästä ensimmäisestä pelistään kaksi voittoa ja yhden tasapelin. Bruggella on sen sijaan vyöllään kaksi voittoa ja kaksi tappiota. Sinisalo on istunut kaikki Mestarien liigan ottelut toistaiseksi penkillä.