Viranomaisiin kohdistuva vainoaminen vaarantaa pahimmillaan jopa kohteeksi joutuvan hengen ja terveyden.

Rikospaikan haastattelema käräjätuomari ja rikosylitarkastaja Sanna Luoma on joutunut useiden muiden viranomaisten tapaan Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen ja poikkeuksellisen vainoamisen kohteeksi.

Vainoaminen alkoi neljä vuotta sitten ja se on jatkunut siitä saakka.

Luoma joutui uhriksi, koska hän hoiti virkatehtäväänsä ja vaati kyseistä miestä vangittavaksi naisiin kohdistuneesta vainoamisesta.

– Meillä tuli Lapin poliisiin rikosilmoitus naisiin kohdistuneesta vainoamisesta. Kun tätä ruvettiin tutkimaan, vainoaminen kohdistui henkilöstöön, tutkijaan ja tutkinnanjohtajaan. Mikään matkustuskielto tai pakkokeino ei tehonnut, joten vainoaja oli pakko ottaa vangiksi. Minä hoidin vangitsemisoikeudenkäynnin, koska meillä oli henkilöstö jo niin piinattu, että he olivat esteellisiä asiassa. Siitä kaikki sai alkunsa, hän sanoo.

Mies on jatkanut virkamiesten piinaamista jo vuosia eikä loppua näy.

– Tämä on kostonhaluista piinaamista, jonka tavoitteena on aiheuttaa maksimaalinen vahinko. Ei pelkästään sille virkamiehelle, joka on hoitanut näitä virkatehtäviä, vaan myös hänen läheisilleen. Yritetään aiheuttaa mahdollisimman paljon vahinkoa myös sinne työpaikalle, että tulisi irtisanomisia tai yritetään saattaa henkilö tosi negatiiviseen valoon.

Luoman mukaan vainoaja on muun muassa väärentänyt asiakirjoja, tiedotteita, esiintynyt toimittajana ja tehnyt nettisivuja virkamiehistä.