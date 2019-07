Lähestymiskieltoon tuomittu mies uhkasi tappaa tuomarin – Paula Virrankoski tietää, miltä tuntuu löytää oma nimi oudoilta sivuilta

– Minua on nimitelty muun muassa lahtariämmäksi ja natsi-siaksi, minut on uhattu tappaa hirttämällä, ja on kehotettu tekemään v:n muotoinen aukko tuomioistuimen seinään, jotta pääsen pakoon. Lisäksi osoitetietojani on kyselty käräjäoikeuden kansliasta, Virrankoski kertoo.

Aikanaan Virrankoski työskenteli hovioikeudessa esittelijänä, ja tuohon aikaan vihaposteja ei vielä tullut. Viime vuosina tilanne on muuttunut.



Nykyään Virrankoski työskentelee Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

– Sosiaaliseen mediaan on niin helppo purkaa tunteita ja ottaa kantaa. Mutta on se kumma, että mistä sellainen järjetön viha aina kumpuaa, hän ihmettelee.

Oma nimi putkahtaa esiin oudoilta sivuilta

Virrankoski on saanut osan vihapostista ja uhkailuista suoraan sähköpostiinsa tai postissa kirjeinä. Osa on löytynyt internetistä, kun Virrankoski on googlannut omaa nimeään.

– Tutkin välillä, mitä tietoja minusta löytyy. Joskus löytyy mielenkiintoisia polkuja, mistä oma nimi putkahtaa esiin.



Virrankoski on jäsenenä Lakimiesliiton hallituksessa. Kun hän kommentoi Lakimiesliiton puolesta Unkarin ja Puolan tuomaritilannetta, hän löysi jälkikäteen nimensä useilta verkkosivustoilta.

– Välillä haukkuminen ja uhkailu voi lähteä liikkeelle vaikka vain otsikosta lehdessä. Ymmärrän sen, jos oikeusasiaan osallinen on omasta jutustaan turhautunut tai kokee tulleensa väärin kohdelluksi, mutta se ihmetyttää, kun ihmiset lähtevät mukaan siihen vyöryyn jutussa, jossa eivät ole itse osallisina.



Etukäteen mahdotonta tietää

Työssään käräjätuomarina Virrankoski ratkaisee monipuolisesti erilaisia juttuja: asunto- ja urakkariidoista lapsia koskeviin juttuihin, lähestymiskieltoja, rikosasioita.



– Etukäteen ei voi koskaan tietää mikä on se juttu, joka saa aikaiseksi uhkailua. Tänä päivänä seksuaalirikokset ovat sellaisia, jotka aina herättävät kauheasti tunteita.

Virrankosken mukaan myös esimerkiksi lähestymiskiellot sekä perhe- ja perintöriidat saavat ihmisissä aikaiseksi paljon negaatiota ja tunnevyöryä.

– Ja kuka muukaan sen pahan olon kohde on kuin asian ratkaissut tuomari, hän sanoo.

Nimet pyydetään oikeudesta

Nykyään on myös erittäin yleistä se, että yleisö tilaa käräjäoikeuden kansliasta tuomioita itselleen, koska ratkaisut ovat julkisia. Niistä selviää jutun ratkaisseen tuomarin nimi.

– Tietyt tahot haluavat kerätä niitä tuomioita ja sitä kautta löytävät nimet. Itse en ole joutunut kunnon maalittamisen kohteeksi, vaan minuun kohdistuneet uhkailut ja haukkumiset ovat olleet yksityisten henkilöiden tekemiä.

Sen sijaan esimerkiksi Helsingissä työskentelevät kollegat ovat Virrankosken mukaan usein maalittamisen kohteena.

– Maalittamista on erityisesti seksuaalirikosten kohdalla. Lisäksi tuomarit Helsingissä ovat saaneet ulostetta postissa kotiin ja kaikki heistä löydetyt tiedot on laitettu esille nettiin. Jopa heidän lapsia on uhattu tappaa tai raiskata. Kaikki nämä ovat liittyneet johonkin yksittäiseen oikeusjuttuun, Virrankoski tietää.



Tappouhkauksen tehnyt tuomittiin

Virrankoski sai itse tappouhkauksen vuonna 2012. Uhkauksen tekijä suuttui lähestymiskieltoasian ratkaisusta.

Tappouhkaus käsiteltiin käräjäoikeudessa ja tekijä tuomittiin laittomasta uhkauksesta ja virkamiehen vastustamisesta.

– Tämä ihminen koki, että kaikki paha mikä tapahtui, oli minun syytäni.

Tappouhkaus säikäytti tuomarin.

– Sen jälkeen olin todella kauan varuillani. Olin silloin toisella paikkakunnalla töissä, ja kun menin töistä ruokatunnille, niin katsoin tarkkaan mihin menen ja mitä teen. Kun uhkaus kohdistuu sinun yksityisyyteesi, niin se pistää varuilleen.

Myöhemmin Virrankoskea mietitytti myös tapaus, jossa hänen osoitetietojaan oikeudesta kysellyt henkilö syyllistyi vakavaan virkamieheen kohdistuneeseen rikokseen.

Uhkailut rajoittavat elämää

Työnsä takia Virrankoski on tarkka yksityisyydestään. Hän on hyvin pitkälle vältellyt sosiaalista mediaa eikä hän halua olla esillä omilla kasvoillaan.



Hänen osoitetietonsa ovat olleet salaiset uran alusta lähtien.

– Tietenkin kaikki uhkailut ja vihaposti rajoittaa omaa elämää. Täytyy miettiä, missä on, mitä sanoo ja miten esiintyy.



Virrankosken ei ole ollut syytä pelätä läheistensä puolesta, mutta luonnollisesti hän on huolissaan myös lastensa puolesta.