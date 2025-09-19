Yhdysvalloissa tuomari on hylännyt presidentti Donald Trumpin kanteen New York Times -lehteä vastaan.
Tuomarin mukaan Trumpin toimittama dokumentti on ilmeisen vääränlainen, sillä kirjelmän kuuluisi olla tiivis ja yksinkertainen. Nyt hylätyllä kirjelmällä on mittaa 85 sivua.
Presidentin juristeilla on 28 päivää aikaa toimittaa uusi kannekirjelmä.
Trump kertoi aiemmin tällä viikolla vaativansa lehdeltä noin 15 miljardin dollarin korvauksia kunnianloukkauksesta. Lehti on tyrmännyt syytökset ja kutsunut niitä hyökkäykseksi journalismia vastaan.