Trump vaatii oikeusjuttunsa tuomarin jääväämistä – syyttäjä huolissaan todistajien turvallisuudesta

New Yorkin kirjeenvaihtaja Mari Karppisen mukaan syyttäjä Jack Smith vaatii Trumpin kommentoinnin rajoittamista, koska on huolissaan todistajien turvallisuudesta.

Smith on huolissaan siitä, että Trump jakaisi arkaluontoista materiaalia. Smithin huoli heräsi Trumpin jaettua uhkaavansävyisen viestin sosiaalisessa mediassa. Viestissä Trump uhkaa aloittavansa ajojahdin todistajia vastaan.

Uutta tilanteessa on kuitenkin muiden republikaanipoliitikkojen suhtautuminen entiseen presidenttiin. Viikonloppuna Floridan kuvernööri ja Trumpin kilpakumppani Ron DeSantis on myöntänyt Trumpin hävinneen vaalit. Myös Yhdysvaltojen entinen varapresidentti Mike Pence on tehnyt raskauttavan lausunnon entistä esimiestään vastaan kertoessaan Trumpin yrittäneen painostaa häntä vaalitulosten vääristämiseen edellisissä presidentinvaaleissa.