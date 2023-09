Tunturilinnuilla menee nyt yllättävän hyvin – tarkkaa syytä ei tiedetä

Tunturilinnuilla on takanaan onnistunut kesä - poikasia syntyi paljon ja ne selvisivät hengissä.

– Tärkein syy on se, että tunturialueilla oli erittäin hyvin sopuleita ja myyriä. Tällaisessa tilanteessa nisäkäspedot ja lintupedotkin käyttävät näitä myyriä ja sopuleita ravintonaan ja niiden saalistus ei kohdistu muihin lintuihin, selittää Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) yli-intendentti Aleksi Lehikoinen .

Toiset lajit hyötyvät, toiset kärsivät

Hyvältä vaikuttava tilanne on hieman yllättävä, koska ilmastonmuutoksen on ajateltu uhkaavan erityisesti tunturilintuja.

– Se on yllätys ja tarkkaa syytä tähän ei tiedetä. Voi olla, että lajit ovat hyötyneet lyhytaikaisesti ilmastonmuutoksesta ja pesimämenestys saattaa olla parempaa, mutta pitkällä tähtäimellä tilanne voi muuttua huolestuttavammaksi. On väheneviä ja runsastuvia lajeja, mutta kokonaistilanne on tällä hetkellä parempi kuin mitä voisi kuvitella, pohtii Lehikoinen.