Katseet taivaalle! "Alkuviikosta alkaa rastaiden vyöryminen"

Raaseporissa sijaitseva Lepinjärvi eli Läppträsk on juuri vapautunut jäistä ja sen ovat huomanneet myös muuttolinnut.

– Täällä on satoja vesilintuja, muun muassa tukkasotkia, telkkiä, isokoskeloja, ensimmäiset tavit ja haapanat, kyhmy- ja laulujoutsenia useita pareja, luettelee Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomus yli-intendentti ja Luontopaneelin jäsen Aleksi Lehikoinen.

Harvinaisuuksiakin on tänä keväänä nähty, esimerkiksi tulipäähippiäinen.

– Useita havaintoja on jo tullut tulipäähippiäisestä, joka on eteläinen laji ja levittäytyy pikkuhiljaa Suomeenkin. Ensimmäiset pesimähavainnot ovat jo muutaman vuoden takaa, mutta ennusteissa on, että tämä laji levittäytyy laajemmallekin Suomessa, ennakoi Lehikoinen.