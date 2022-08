Vieraspedot ja rehevöityminen: vesilintujen tilanne on synkistynyt entisestään, kertovat kesän laskennat

Helsingin keskustassa Töölönlahdella veden laatu on parantunut niin paljon, että jopa erittäin uhanalaiset nokikanat viihtyvät alueella. Yleisesti ottaen vesilinnuilla kuitenkin menee huonosti. Tämän kesän laskentatulosten mukaan monet lajit ovat taantuneet entisestään.

Vesien rehevöityminen yksi syy lintujen ahdinkoon

Syitä vesilintujen ahdinkoon on monia, yksi pahimmista vesistöjen rehevöityminen.

– Rehevillä vesillä esiintyvillä lajeilla menee heikommin kuin karujen vesien lajeilla. Syynä on vesien liika rehevöityminen, jonka taustalla ovat historialliset maatalouden päästöt, mutta myös metsäojien kautta metsistä tulevat vesistöpäästöt. Veden laatu on heikentynyt varsin voimakkaasti monissa kosteikoissa. Se näkyy pohjaeläinten ja vesikasvien määrissä ja ne ovat vesilintujen ravintoa. Poikastuoton kautta se näkyy vähitellen näiden lajien kannan kehityksessä, selittää Lehikoinen.

Mallivapaa. ||| Free Model./All Over Press

Uhanalaisia lajeja saa edelleen metsästää

Vesilintujen ahdinkoa ei ainakaan paranna metsästys, joka on parhaillaan käynnissä. Useita taantuneita ja uhanalaisia lajeja saa edelleen metsästää. Esimerkiksi erittäin uhanalaiset tukkasotka ja nokikana kuuluvat riistalajeihin.

– Metsästäjät tekevät esimerkiksi kosteikkoja ja pyrkivät pyytämään pienpetoja, että näidenkin lintujen tilanne paranisi. Kyllä metsästäjien toiminta on uhanalaisten lajien kohdalla vahvasti plussan puolella, vakuuttaa Simenius.

Metsästysrajoituksista voisi olla apua

– Metsästystä ei ole sallittu pimeän aikaan, lintuja ei saa ampua ruokinnoilta ja metsästyksessä on päiväkohtaisia kiintiöitä. Näillä pystytään metsästyksen tehokkuutta rajoittamaan, mutta myös sallimaan metsästys laajoilla alueilla, kertoo Lehikoinen.

Kuvituskuvassa laulujoutsen kylvyssä. All Over Press

Sinisorsat, kuikat ja laulujoutsenet menestyvät

– Menestyvät lajit ovat suurikokoisempia. Siitä on etua vieraspetoja vastaan eli ne kärsivät vähemmän vieraspetojen aiheuttamista pesätappioista. Nämä lajit ovat myös generalisteja. Esimerkiksi sinisorsa pärjää hyvin monentyyppisessä ympäristössä ja sitä kautta sopeutuu vaihteleviin ja osin heikentyneisiin olosuhteisiin. Laulujoutsen taas toipuu historiallisesta vainosta. Toisin kuin väitetään, laulujoutsen ei ole muiden vesilintujen taantumisen taustalla. Laulujoutsen on elpynyt parhaiten niillä kosteikoilla, missä muutenkin vesilinnuilla menee paremmin eli se on merkki hyvänlaatuisesta elinympäristöstä, pohtii Lehikoinen.