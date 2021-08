Kirja-arvio: Tuntematon Suomi ruotsalaisin silmin

Ruotsalaiset näkevät historian toisin

Hyväntahatoinen Ruotsi

Kirjan näkemyksiä voisi tulkita siten, että Ruotsi on ollut varsin hyväntahtoinen Suomea kohtaan kahdensadan vuoden ajan. Toisaalta Ruotsi ei ole kuitenkaan auttanut meitä niin suuresti kuin olisimme halunneet, erityisesti sota-aikana.

Toisekseen, Venäjä on ollut myös Ruotsille uhka ja Ruotsi on pyrkinyt tasapainottelemaan Venäjän- ja Suomen-politiikassaan niin, että Venäjä ei kokisi Ruotsia uhaksi. Tässä Ruotsi onkin onnistunut, sillä se ei ole sotinut sen jälkeen, kun menetti loputkin Suomen alueesta Venäjälle 1809 ja valloitti Norjan.

Loput suomalaiset haluttiin ruotsalaistaa

Suomen autonomia on ainakin meidän suomalaisten historiankirjojen mukaan ollut hyvä alku myöhemmälle itsenäistymiselle ja Wahlbäck myöntää saman. Tosin hän sanoo, että Ruotsissa 1800-luvulla annettiin ainakin toisinaan ymmärtää, että Suomessa oli pyritty kaikin tavoin välttämään Venäjän valtaan joutumista. Tällaisista näkemyksistä huolimatta Ruotsissa ymmärrettiin vähitellen, että Suomi ei ole enää osa sitä.

Niinpä Suomen alue poistettiin pohjoismaiden kartoista ja nykyisen Ruotsin alueella asuneita suomea puhuvia alettiin ruotsalaistaa (etenkin Tornionjokilaaksossa). Tästä Wahlbäck on pahoillaan samoin kuin siitä, että 1960-luvulla Ruotsiin muuttaneiden suomalaisten kielellisiä tarpeita ei otettu vakavasti.

Ongelmallinen Ahvenanmaa

Kirjassa on omistettu paljon huomiota Ahvenanmaalle, joka oli pitkään Ruotsille todellinen ongelma. Olihan Suomeen ja siten Venäjään kuuluva saarimaakunta Tukholman porteilla eikä venäläisten hanke Bomarsundin linnoituksen rakentamisesta jäänyt huomaamatta. Suomen itsenäistyessä Ruotsi yritti saada maakunnan liitetyksi itseensä ja jälleen toisen maailmansodan aikana Ahvenanmaan asema huolestutti Ruotsia.

Venäjän uhka aina taustalla

Ruotsi iloitsi toisen Ruotsin syntymisestä

Suomessa pohdittiin, pettikö Ruotsi Suomen talvisodan aikana. Wahlbäckin mukaan tällainen "moraalipoliittinen" pohdiskelu on kohtuutonta. Ruotsin piti myös ajatella, miten Neuvostoliiton tuolloinen liittolainen eli Saksa toimii, jos Ruotsi on liian aktiivinen Suomen suuntaan.

Nato ja YYA tulivat Pohjolaan

Sodan jälkeen Suomen ja Pohjolan asema muuttui, kun Suomesta tuli YYA-Suomi ja Norja ja Tanska liittyivät Natoon. Ruotsi pohdiskeli, mikä on Suomen todellinen asema ja mitä Neuvostoliitto todella haluaa. Ruotsissa pelättiin, että Suomesta tulee Neuvostoliiton satelliitti tai että kriisitilanteessa Neuvostoliitto jopa miehittäisi Suomen. Vanha ajatus siitä, että Suomi toimii puskurivaltiona oli voimissaan eikä Ruotsi halunnut, että venäläiset tulisivat Ruotsin rajoille saakka häiritsemään ruotsalaisten elämää.

Talouselämän kehitys tärkeää

Toinen sodan jälkeinen merkittävä kysymys oli, kuinka läheinen Suomen ja Neuvostoliiton suhde on ja mikä sen merkitys on Ruotsille. Molemmat maat yrittivät toteuttaa puolueettomuutta ja Ruotsissa pohdittiin tarkkaan, miten Suomi toimisi, jos kriisi puhkeaisi. Ruotsin pääesikunnassa jopa pohdittiin 70-luvulla, kuinka Suomen ja Venäjän rataverkot olivat historian takia samaa leveyttä ja että Suomi varmaankin antaisi kriisitilanteessa rataverkkonsa venäläisten käyttöön, jotta nämä pääsisivät nopeasti Ruotsin rajalle.

Paljon kiistoja, paljon yhteistä

Samassa veneessä EU:ssa

Wahlbäckin mukaan EU-jäsenyyden alettua vuonna 1995 Suomi ja Ruotsi ovat olleet paljolti samassa veneessä. Tukholmassa on voitu hänen mukaansa pohdiskella, onko enää mitään "Suomen kysymystä" olemassakaan.

Kun kumpikin maa on valinnut olla Naton ulkopuolella, kiistoja tai näkemyseroja on herättänyt lähinnä erilainen suhtautuminen EU:n yhteiseen valuuttaan euroon ja suhtautuminen komission vallan kasvuun. Suomi ja Ruotsi ovat lähestyneet toisiaan etenkin taloudessa, kun suomalais-ruotsalaisten yritysten määrä on kasvanut.