Tuntematon nimi kokoomuksen johtotehtäviin? Seuraa Orpon tiedotustilaisuutta suorana

Katso:imgSeuraa Orpon tiedotustilaisuutta suorana tästä kello 14.30 alkaen.MTV / AOP
Julkaistu 49 minuuttia sitten
Juha Kaija

Anton Aaltio

Kokoomus valitsee tänään uuden puoluesihteerin. Puoleen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo pitää medialle tiedotustilaisuuden kello 14.30.

Virallisesti uuden puoluesihteerin valinnan tekee Helsingissä kokoontuva kokoomuksen puoluevaltuusto. Käytännössä päätöksestä vastaa pääministeri Petteri Orpo

Orpo kertoo valinnasta kello 14.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa. 

MTV Uutisten tietojen mukaan puoluesihteeriksi valitaan Maggie Keskinen, joka toimii tällä hetkellä Tampereen kaupungin yhteysjohtajana. 

Hän on ollut pitkään mukana kokoomuksen toiminnassa Tampereella. Keskinen on toiminut esimerkiksi Tampereen kokoomuksen kunnallissihteerinä vuosina 2014–2017.

Maggie Keskinen on ollut varsin tuntematon nimi, kunnes Suomen Kuvalehti kertoi runsas viikko sitten hänen olevan vahvoilla puoluesihteeriksi.

Puoluesihteerin julkistamisen lisäksi Orpon odotetaan kommentoivan ensi viikolla alkavia budjettineuvotteluja sekä keskeisimpiä ajankohtaisia ulkopoliittisia kysymyksiä. 

