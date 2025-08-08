MTV Uutisten tiedot: Hän nousee kokoomuksen puoluesihteeriksi

Kokoomus valitsee huomenna lauantaina uuden puoluesihteerin.
MTV Uutisten tietojen mukaan puoluesihteeriksi valitaan Maggie Keskinen.
Valinnan tekee virallisesti Helsingissä kokoontuva kokoomuksen puoluevaltuusto ja käytännössä puolueen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo.
Maggie Keskinen toimii tällä hetkellä Tampereen kaupungin yhteysjohtajana.
Hän on ollut pitkään mukana kokoomuksen toiminnassa Tampereella. Keskinen on toiminut esimerkiksi Tampereen kokoomuksen kunnallissihteerinä vuosina 2014–2017.
Keskinen on työskennellyt myös Tampereen kokoomuslaisten pormestarien Anna-Kaisa Ikosen ja Kalervo Kummolan esikunnissa.
Maggie Keskinen on ollut varsin tuntematon nimi, kunnes Suomen Kuvalehti kertoi runsas viikko sitten hänen olevan vahvoilla puoluesihteeriksi.
Nykyisen puoluesihteerin Timo Elon valinnan yhteydessä vajaa vuosi sitten kerrottiin, että Elon on tarkoitus toimia puoluesihteerinä vain jonkin aikaa.
Elo toimi kokoomuksen hallintopäällikkönä eikä tuohon tehtävään tuolloin palkattu erillistä henkilöä.
Uusi puoluesihteeri aloittaa lokakuun alussa.