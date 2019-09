Kristiina Kokosta kokoomuksen uusi puoluesihteeri – puheenjohtaja Orpo: "Kristiina on rautainen osaaja"

Kokoomuksen puheenjohtaja myös tyytyväinen valintaan

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on kokoomuksen puoluevaltuuston tekemään päätökseen tyytyväinen.

– Kristiina on rautainen osaaja. Hän tuntee kokoomuksen erinomaisesti, mutta tuo samalla tarvittavan tuulahduksen uutta näkökulmaa puolueen toiminnan kehittämiseen. Kristiina on työskennellyt palkansaajien asialla ja pappina. Hänellä on hyvä tuntuma suomalaisesta yhteiskunnasta ja ihmisten tunnoista, Orpo kehuu.