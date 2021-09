Tuntematon laivan hylky löytyi Uumajan rannikolta – "Emme tiedä, mistä on kyse"

Tällä kertaa on kuitenkin toisin, sillä Ruotsin rannikolta löytyneen hylyn henkilöllisyys on hukassa.

– Me emme tiedä, mistä tässä on kyse, sanoo Ruotsin merenkulkulaitoksen tiedottaja Carl-Johan Linde.

– Meillä ei ole vielä mitään vihjeitä siitä, milloin, miksi tai missä yhteydessä laiva on uponnut, Linde toteaa.

"Näyttäisi tulleen mereltä"

Kolmiulotteisten kaikuluotainkuvien perusteella on voitu päätellä, että kyse on vanhasta teräsrakenteisesta laivasta, joka todennäkösesti upposi 1900-luvun ensimmäisen puoliskon aikana, arvioi Ruotsin merenkulkulaitoksen kapteeni David Sten.

– Veikkaisin, että kyse on rahtilaivasta, joka oli matkalla Holmön saarelle (Ruotsiin) 1900-luvun alussa. Laiva näyttäisi tulleen mereltä, Sten sanoo.

Stenin mukaan alueella on paljon hylkyjä, mutta uuden ja tuntemattoman löytäminen on hyvin harvinaista.

– Me emme tee enempää tutkimuksia, mutta toivon että jollakulla on vinkki, jonka avulla selviää, mikä laiva tämä on.