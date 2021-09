Estonian mysteerireiän syystä tarkentunutta suomalaistietoa: Repi kyljen kuin säilykepurkin – "Näin sen reiän ja tiedän mikä se on"

Klaus Rahka: "Laiva kallistui ja siitä tuli epävakaa"

Visiirillä kelluntaominaisuus

– Sen aiheuttama neljän metrin reikä on keskiosaltaan autokannen tasolla, mikä on noin kolmen metrin tyvenen vesirajan yläpuolella. Reikä on alkanut vaikuttaa vasta sitten, kun laivan kallistuma on ollut luokkaa 14-15 astetta, Rahka kertoo MTV Uutisille.

– Visiiri on saattanut kellua sen verran vedenpinnan yläpuolella, että partaan takakärki on painanut laivan kylkeen reiän. Tarvittava voima on ollut saatavilla, koska laiva on aurannut kellunutta visiiriä sivuun, ja meri on vastustanut tällaista visiirin liikettä.