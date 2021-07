Estoniasta löydetty uusia halkeamia – Tutkintakomission jäsen MTV:lle: Laiva ei uponnut sievästi pohjaan

Aftonbladetin mukaan Estonian rungosta on löytynyt nyt uusia vaurioita, joita ei ole havaittu aiemmin. Löydetyt kaksi halkemaa ovat kooltaan 10–15 metriä pitkiä.

Iivonen ennakoi jo viime syksynä yhdessä tutkintakomission toisen jäsenen, Tuomo Karppisen kanssa, että halkeamia on Estonian rungossa todennäköisesti enemmänkin. Kannanoton mukaan reikiä voi tulla näkyviin ajan kuluessa hylyn liikkuessa.

Iivonen arvelee, että uusia vaurioita havaitaan vasta nyt, sillä laiva on ollut pohjassa mudan ympäröimänä. Hänen mukaansa on mahdollista, että Estonia olisi päässyt liikkumaan meren pohjassa, sillä hylky lepää jyrkässä rinteessä ja aluksen toinen pää on huomattavasti ylempänä.