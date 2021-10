Asiantuntija SVT:lle: Estonian hylyn reiälle on olemassa täysin luonnollinen selitys

Andersson on juuri palannut tutkimusmatkalta Estonian hylyn luota, jossa hän ei suinkaan vieraillut ensimmäistä kertaa. Andersson on ollut mukana esimerkiksi dokumentin teossa, jossa esitettiin teoria siitä, että Estonian kyljessä oleva reikä olisi syntynyt jonkin ulkopuolisen voiman johdosta.

Kallioisen pohjan muoto täsmää reiän muodon kanssa

Tutkittuaan Estonian hylyn repeämää ja merenpohjan kallion muotoa, hän on vakuuttunut siitä, että repeämä on syntynyt laivan iskeytyessä pohjaan.

Tuhansia tonneja painava laiva on osunut pohjakallioon ja laivan runko on luonnollisesti antanut periksi ja painunut kasaan. Liike ei ole pysähtynyt heti, vaan laiva on jatkanut valumistaan eteenpäin sen jälkeen kun se on iskeytynyt pohjaan – tämä selittää rungon muut vauriot.