Miehen malli on Suomessa edelleen liian kapea, sanovat suositun Jäbät & Tunteet -podcastin tekijät

Ryhmän jäsen Miro Olsoni sanoo, että miesten tunneilmaisua käsittelevälle podcastille on selkeästi ollut tilausta. Jäbät & Tunteet palkittiin viime vuonna myös Parisuhdekeskus Kataja ry:n Vuoden parisuhdeteko -tunnustuksella.

– Meitä kaikkia on yhdistänyt se, että tällaisia keskusteluja ei ole aiemmin ollut eikä niitä ole käyty julkisesti. On ollut mageeta huomata, että meidän tarinoiden kautta on voinut auttaa muita, Olsoni sanoo.