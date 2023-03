Tunteikkaat kuvat – äitinsä menettänyt Ukrainan EM-mitalisti puhuu sodan tuskasta: "Sisällä on kaikkea tätä"

– Halusin todella mitalin, mutta kilpailu korkeushypyssä on todella kovaa. Tiedostin, että minun täytyy taistella mitalista ja on mahdollista, että olen jälleen neljäs. Näin kuitenkin yöllä unta, että saisin pronssimitalin. Ajattelin, että tarvitsen sitä tänään enemmän kuin koskaan. Se tapahtui, unelma toteutui, Tabashnyk kertoi sunnuntaina Ukrainan kansalliselle televisioyhtiölle Suspilnelle .

"Äitini näkee minut ja auttaa minua"

/All Over Press

/All Over Press

– En voi sanoa olevani 100-prosenttisen onnellinen, koska sisällä on kaikkea tätä, pelkkää tuskaa. Ja se on luultavasti ainoa asia, joka puskee meitä uurastamaan ja puolustamaan maatamme. Sotilaamme puolustavat etulinjassa ja me urheilun etulinjassa. Niin kauan kuin meillä on tämä mahdollisuus, teemme tätä.