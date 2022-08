Ukrainalaisurheilija kyynelehti Lappeenrannassa – "Täällä on kaunis taivas, Ukrainassa taivaalla on pelkkää tulta"

Kylypko on kotoisin läheltä Venäjän rajaa, Harkovan miljoonakaupungista, jossa hänen perheensä asuu. Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta tuli keskiviikkona kuluneeksi puoli vuotta.

Kylypko on kilpaillut Suomessa useasti, tänä kesänä aiemmin Paavo Nurmen kisoissa ja Kuortaneella.

– Täällä on hyvät kisajärjestelyt. Täällä Lappeenrannassa on kaunis stadion ja kaunis taivas, Ukrainassa taivaalla on pelkkää tulta, Kylypko osoitti ylhäälle.