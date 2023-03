EM-kultaa juossut Reetta Hurske ällistyi suorituksestaan – "En osaa oikein ajatella, että olen Euroopan mestari"

– Todella hyvä, tavallaan vähän hämmentynyt. Tätä on kuitenkin tavoiteltu koko hallikauden ajan ensimmäisen kisan jälkeen. En osaa oikein vielä ajatella, että olen Euroopan mestari tästä hetkestä ikuisuuteen. Tavallaan olen todella onnellinen, mutta hämmentynyt samalla. Tässä ei ole vielä oikein kerennyt jutella kenenkään kanssa, Hurske kertoo.

Hurske on juossut tällä kaudella hurjaa vauhtia 60 metrin aidoissa ja Suomen ennätys on parantunut useaan otteeseen. Hurske on ajalla 7,79 maailmantilastossa kolmantena. Suomalaisjuoksija ei vielä ajattele, mitä ulkoratakausi 100 metrin aidoissa voi tuoda tullessaan.