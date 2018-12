Laatulehti Der Spiegelin palkittu tähtitoimittaja keksi traagisia tarinoita omasta päästään – kirjoitti myös omituisen reportaasin Suomesta

33-vuotias Relotius on lehden mukaan myöntänyt johtaneensa lukijoita harhaan 14 Der Spiegelissä julkaistussa jutussa. Spiegelin mukaan väärennöksiä saattaa mahdollisesti olla enemmänkin. Lehti on julkaissut Relotiusilta noin 60 juttua.

Spiegelin mukaan Relotius on lisännyt juttuihinsa esimerkiksi täysin keksittyjä sitaatteja henkilöiltä, joita ei ole koskaan tavannut.

Kollega käräytti sepittäjätoimittajan

Relotius on useaan otteeseen arvostetuilla journalistipalkinnoilla palkittu toimittaja, joka on käsitellyt jutuissaan monia koskettavia tarinoita. Esimerkiksi kahdesta Isisin sieppaamasta veljeksestä ja Guantanamon vangista kertovat laajat jutut ovat Spiegelin mukaan sepitettyjä.

Der Spiegel on käynnistänyt tapauksesta laajamittaisen selvityksen. Tapaus on lehden mukaan pohjanoteeraus Spiegelin 70-vuotisessa historiassa.

Väärennetty juttu myös Suomen Lahdesta

Juttuväärennöksiä on Spiegelin mukaan mahdollisesti myös muissa lehdissä, joihin pitkään freelancerina työskennellyt Relotius on kirjoittanut. Helsingin Sanomat on uutisoinut Neue Zürcher Zeitung -lehden Folio-liitteen erikoisesta reportaasista Suomesta, lahtelaisesta kampaamosta.