Tunnetko tämän valenimeä käyttävän miehen? Espanjalaisena asunnonomistajana esiintyvä huijari vuokraa luvatta asuntoja eteenpäin Helsingissä

Esitutkinnassa on selvinnyt, että epäilty huijari on hankkinut kohdeasuntoja väärillä henkilötiedoilla esiintyen esimerkiksi huoneistohotelleista. Asuntojen vuokrat on jätetty maksamatta tai ne on maksettu katteettomalla ulkomaalaisella luottokortilla. Mies on vuokrannut näitä kohdeasuntoja eteenpäin ulkomaalaisille henkilöille, jotka ovat etsineet vuokra-asuntoa Facebook-ryhmissä.