Mies hukkui Pälkäneellä

Sivulliset saivat raahattua hänet kuivalle maalle ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalle.
Pälkäneen Karhusalossa havaittiin hukkunut mies rantavedessä. Sivulliset olivat saaneet hänet kuivalle maalle ennen pelastuslaitoksen saapumista paikan päälle.
Tehtävä muuttui ensihoitotehtäväksi, jossa pelastuslaitos kuljetti ensihoidon tehtävälle saareen. Tämän lisäksi se avusti ensihoitoa tehtävällä.
Tehtävään osallistui useampi vene.
Poliisi kertoo hätäkeskuksen saaneen ilmoituksen rantavedessä hukkuneesta miehestä noin kello 8.35. Uimaan lähtenyt mies löytyi elottomana rantavedestä.
Poliisi ei epäile rikosta. Tutkinta jatkuu kuolemansyyn selvittämisenä. Tapauksesta ei kerrota enempää.