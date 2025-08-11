Mies hukkui Pälkäneellä

1108-LK-uimaranta kuvituskuva
Tehtävään osallistui useampi vene pelastuslaitokselta. Kuvan ranta ei liity tapaukseen.Lehtikuva
Julkaistu 2 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Markus Friman

markus.friman@mtv.fi

Sivulliset saivat raahattua hänet kuivalle maalle ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalle.

Pälkäneen Karhusalossa havaittiin hukkunut mies rantavedessä. Sivulliset olivat saaneet hänet kuivalle maalle ennen pelastuslaitoksen saapumista paikan päälle.

Tehtävä muuttui ensihoitotehtäväksi, jossa pelastuslaitos kuljetti ensihoidon tehtävälle saareen. Tämän lisäksi se avusti ensihoitoa tehtävällä.

Tehtävään osallistui useampi vene.

Poliisi kertoo hätäkeskuksen saaneen ilmoituksen rantavedessä hukkuneesta miehestä noin kello 8.35. Uimaan lähtenyt mies löytyi elottomana rantavedestä.

Poliisi ei epäile rikosta. Tutkinta jatkuu kuolemansyyn selvittämisenä. Tapauksesta ei kerrota enempää.

Lisää aiheesta:

Viitasaarella kadonnut veneilijä on löytynyt kuolleenaKadonnut veneilijä löytyi Salossa hukkuneenaKalaan lähtenyt löytyi kuolleena Pyhännällä Pohjois-PohjanmaallaSukeltajat löysivät venesatamassa kadonneen menehtyneenä PadasjoellaHelteisen viikonlopun surullinen kääntöpuoli: Kaksi ihmistä hukkui – kalastajat löysivät naisen vedestä MikkelissäMies menehtyi aamuisella uintiretkellä Oulussa
HukkuminenPelastuslaitosPoliisiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Hukkuminen