Kahden poikkeuksellisen rikosjutun oikeuskäsittelyt alkamassa – käräjillä epäilyt Perttu Nousiaisen talousrikoksista ja Helsingin Sanomien maanpetosrikoksista

Tiistaina oikeuden eteen astuu viranomaisia pitkään pakoillut Nuorisosäätiön hallituksen entinen puheenjohtaja Perttu Nousiainen. Keskustataustaisen, tuettua vuokra-asumista nuorille tarjoavan Nuorisosäätiön rahasotkuja koskeva talousrikostutkinta on ollut Suomen suurimpia. Osia siitä on edelleen poliisilla esitutkinnassa sekä syyttäjällä harkittavana.

Tunnustamisoikeudenkäyntimenettelyssä syytetty tunnustaa rikokset ja saa vastineeksi lievennystä tuomioonsa. Iltalehden mukaan syyttäjän tuomioesitys Nousiaiselle on noin neljä vuotta vankeutta, kun ilman tunnustamista syyttäjä olisi vaatinut jopa seitsemän vuoden vankeusrangaistusta.

Nousiainen löytyi hiihtokeskuksesta

Nyt syytteessä olevien rikosten tekoaika ulottuu syyskuusta 2014 lokakuuhun 2018. Kyse on törkeistä lahjuksen ottamisista elinkeinotoiminnassa, törkeistä kavalluksista, törkeästä veropetoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Syytteissä kyse maanpetosrikoksesta

Oikeusjuttu on erittäin poikkeuksellinen. Turvallisuussalaisuuden paljastaminen kuuluu rikoslaissa maanpetosrikoksiin. Siitä voidaan tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Syytteet koskevat loppuvuonna 2017 julkaistua artikkelia Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiottua artikkelikokonaisuutta. Artikkelissa kerrottiin Puolustusvoimien salaisen keskuksen toiminnasta, ja lähteenä käytettiin salaiseksi leimattuja asiakirjoja. Syytteessä on kaksi jutun kirjoittajaa sekä esimiesasemassa ollut henkilö.

Varsinaisen pääkäsittelyn on määrä alkaa 29. syyskuuta.

Julkaisupäätöksen tekijä selvittämättä

Asiassa on jäänyt epäselväksi, kuka teki lopullisen julkaisupäätöksen. Syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksen mukaan asiassa ei löytynyt näyttöä siitä, että Niemi olisi tiennyt artikkelista ennen sen julkaisua ja Mäkisen tietoisuus jäi epäselväksi.

Tietovuodon tutkinta edelleen kesken

Jutussa on myös toinen haara, jossa esitutkinta on edelleen kesken. Siinä selvitetään tietovuotoa itsessään.

Alafuzoff on aiemmin julkisuudessa vahvistanut, että häntä on kuultu tietovuototapauksen esitutkinnassa, mutta hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.