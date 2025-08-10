Poliisilta uutta tietoa Tampereen keskustan puukotuksen syystä

Poliisin mukaan teon motiivi liittyy osallisten henkilökohtaisiin suhteisiin.MTV Uutiset
Julkaistu 26 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Alustavien tietojen mukaan Tampereen Keskustorilla lauantaina tapahtuneen puukotuksen uhrit ja epäilty tekijä tunsivat toisensa entuudestaan, Sisä-Suomen poliisi kertoi. Poliisin mukaan teon motiivi liittyy osallisten henkilökohtaisiin suhteisiin.

Poliisi sai hätäkeskukselta lauantaina neljän jälkeen tehtävän, jonka mukaan Keskustorilla oli tapahtunut puukotus. Epäilty mies otettiin kiinni lähialueelta ja tekoväline on poliisin hallussa, poliisi kertoi.

Puukotuksen uhreina olivat mies ja nainen. Poliisin mukaan nainen sai teon yhteydessä vammoja ja hänet vietiin sairaalaan. Mies ei saanut välittömiä hoitotoimenpiteitä vaativia vammoja.

Poliisi kertoi tutkivansa tekoa kahtena tapon yrityksenä, mutta rikosnimikkeet saattavat tutkinnan edetessä muuttua.

