Tulvamittari jäi Kolarissa veden alle – "Osa mökeistä on käynyt veden alla"

Kolarin kunnan tekninen johtaja Kullervo Lauri kertoo MTV Uutisille, että tulvatilanne Kolarissa on huomattavasti helpottunut. Vesi lähti laskuun lauantaina puoliltapäivin.

Sateilla tuskin enää suurta vaikutusta

Huomiselle on ennustettu sateita, jotka voivat osua myös Länsi-Lappiin. Tämä saattaa hidastaa vesien laskua, mutta Lauri uskoo, että ainakin Kolarin kirkonkylän osalta ollaan jo voiton puolella.

"Osa mökeistä on käynyt veden alla"

– Osa yksityisistä mökeistä on käynyt veden alla. Siellä on tiedossa lattioiden kuivatusta, purkua ja vaihtoa. Varastoja, majoja ja saunoja on mennyt, Lauri kertoo.