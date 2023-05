Tulva valtasi Kolarin ja paikalliset pelkäävät kotiensa kohtaloa – "Pahin skenaario toteutui"

Pahin skenaario toteutui

Katuja poikki ja kiinteistöjä vahingoittunut

Kolarissa katuja on poikki vedennousun takia ja on taloja, joiden kellarit ovat kärsineet vahinkoja tulvavedestä.

– Varastoja, saunoja ja vajoja on jäänyt tulvaveden alle. Ja tulvasuojauksia on tehty omakotitaloihin, niitä on muovitettu ja hiekoitettu. Varmaan hyvin lähellä on tilanteita, että voi tulla isojakin vahinkoja useille kiinteistöille.