Tuloksen takaa: Kärpät teki järisyttävän tempun – Ilvestä koetellaan nyt karmivalla tavalla

Voi pojat mikä kevään alku. Ilveksen ja Kärppien puolivälieräsarja on ollut jotain, mitä edes ennakkoon ei osannut odottaa.

Hiljalleen vaakakuppi on kuitenkin heilahtanut. Kärpät on tehnyt taas yhden järisyttävän tempun. Se on parantanut huomattavasti ja noussut isossa kuvassa Ilveksen edelle.